  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Ayrılacak ismin Serhat Tutumluer olacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 09:49:00 - 2023-02-18 09:50:54
Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin yeni bölümünün bir hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor.

Akli Film imzalı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Sevilen dizinin Grigor’u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23