Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor
TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Ayrılacak ismin Serhat Tutumluer olacağı öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin yeni bölümünün bir hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor.
Akli Film imzalı dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin ekibinde flaş bir ayrılık yaşanacak.
Sevilen dizinin Grigor’u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.