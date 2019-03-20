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Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları sona erdi

- Yarışlarda dereceye girenlere madalyaları verildi

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları sona erdi


KARS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası, 2. etap büyük slalom yarışlarıyla sona erdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan yaklaşık 80 sporcu mücadele etti.

Yarışların kadınlar kategorisinde, Türk sporculardan Tayra Tunca birinci, Ayşe Durlu ikinci, Mina Baştan üçüncü, erkeklerde ise Türkiye'den Tiriel Luka Abramoviç birinci, Kaan Samgül ikinci, Ermenistan'dan Ashot Karapetyan üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara kayak merkezindeki bir otelde düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Törene, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, federasyon teknik heyeti ve sporcular katıldı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası
  2. Kars
  3. kayak
  4. Sarıkamış
  5. Türkiye Kayak Federasyonu

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