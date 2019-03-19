Almanya'nın konuştuğu Ozan Kabak'tan Milli Takım açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen Ozan Kabak, millilerin 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüldüğü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, "Çok mutluyum Şenol hocama çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. 3'er puanla ayrılıp önemli bir avantajın sahibi olmak istiyoruz. İyi çalışıyoruz, tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Şenol hocanın yaklaşımı çok babacan ve çok iyi. İlk kez çalışma fırsatı buluyorum. Elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bende onun çıkardığı yıldızlardan biri olurum" diye konuştu.

"Tek amacımız 3 puan almak"

Ozan Kabak, takım kampında her şeyin güzel olduğunu belirtirken, "Kampta bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlar güzel ve neşeli geçiyor. Bu ortamda en önemli unsur bu. Tek amacımız 3 puanı almak" dedi.

"Değerli oyunculara sahibiz"

Genç savunmacı Ozan Kabak, gruptaki rakipler hakkında, "Arnavutluk, Moldova ve İzlanda önemli rakipler ve değerli oyuncuları var. İlk 2 maça bakınca kağıt üstünde favoriyiz ancak önemli mücadeleler göstereceğiz. Biz de değerli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Ozan Kabak, milli takımda yer alan diğer stoperler hakkında, "Kaan, Çağlar, Merih çok iyi stoperler. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Önemli olan milli takımın kazanması" diye konuştu.

"Yaşımız genç ama takımlarda süre alamıyoruz"

Milli takımda yer alan 4 stoperin de yurt dışında görev almasıyla ilgili Kabak, "Gurur verici bir şey. 4 oyuncu da önemli liglerde oynuyor. Bu büyük bir avantaj. Yaşımız genç ama takımlarımızda süre alıyoruz. Önemli olan takım savunmasına katkı sağlamak ve 3 puanı getirmek" açıklamasını yaptı.