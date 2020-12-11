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Aktüel Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı
Aktüel

Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı

Alman hükûmeti, 2021’de yaklaşık 180 milyar avro borçlanmayı planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:08:58 -
Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı

BERLİN (AA) - Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koaliasyon hükûmetinin 180 milyar avro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 619 milletvekilinin katıldığı oylamada 361 milletvekili "evet", 258'i "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

Bütçeye göre, Alman hükûmeti, gelecek yıl yaklaşık 500 milyar avro harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu rakam, 2019’nın bütçe planına göre 155 milyar avro daha fazla harcama anlamına geliyor.

Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alınarak, federal hükümete ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmek için bu yıl 218 milyar avroya kadar net yeni borç alma izni vermişti.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların üçte birinden fazlasının (yaklaşık 180 milyar) yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor.

Alman hükûmeti, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle, şirketlere 39,5 milyar avroluk hibe verilmesini planlarken, bütçede salgına karşı aşıların tedariki için de yaklaşık 2,7 milyar avro ayırdı.

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