Almanya'dan Türkiye'ye geldi, doktor hatası nedeniyle sokağa çıkamaz oldu

Uyku apnesi hastalığına yakalanan ve uyurken defalarca kalbi duran Murat Yeşilbaş (49), hastalıktan kurutulmak için uğraşırken yanlış ameliyat nedeniyle sokağa çıkamaz geldi. Hamburg’da ticaretle uğraşan Yeşilbaş, tedavi için Hamburg’daki Eppendorf UKE Hastanesi’ne gittiğinde “Beni laboratuvarda 2 gün makinalara bağlı olarak uyuttular. Bana bir makina verdiler ve ömür boyu uyurken bu makinaya bağlı olarak yaşamam gerektiğini söylediler. 3 ay denedim ama makinayla uyumak çok zordu. Araştırdım ve İstanbul Dora Hospital’da Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında uzman bir doktora ulaştım. Randevu alıp gittim. 27 Mart 2018’de ilk ameliyatımı oldum” dedi.

Doktor raporunda burun tıkanıklığı, horlama, nefes almada zorluk ve uykuda nefesinin durması şikayetlerinden dolayı ameliyat olduğu yazılı olan Yeşilbaş, sağ burun deliğinden nefes alamadığı ve burnunun doğrultulması gerekçesiyle ikinci bir ameliyata alındı. Azer H. tarafından yapılan ikinci ameliyattan sonra sorunlar yaşadığını belirten Murat Yeşilbaş “İlk ameliyattan bir şikayetim yok. Uyurken nefes alamama ve kalbimin durması şimdilik geçti. Uykularım eskiye nazaran daha iyi. Ama burnumu düzeltmek için yapılan ameliyatım hiç iyi olmadı” dedi.

Kontrol için hastaneye gittiğinde “Burun içinde et parçası var” denilerek 10 Ağustos’ta Azer H. tarafından ikinci defa ameliyata alındığını belirten Yeşilbaş, “Bu sefer burnum daha kötü oldu. Tamponu çok ileri sokmuşlar. Kangren olmaktan tesadüfen kurtuldum. Burnumu mahvettiklerini sargı çıkınca öğrendim. Her tarafını delmişler. Burnumu görünce psikolojik olarak yıkıldım. Adeta travma yaşıyorum. Sürekli aynaya bakıyorum, acaba burnum düzeldi mi diye. Perişan haldeyim” dedi.

"Doktor hatasını kabul etti"

İkinci ameliyattan sonra doktorunun “1 ay bekle, düzelir” dediğini söyleyen yeşilbaş “Ama aradan 2 ay geçti hiçbir düzelme yok. Azer Bey hatasını kabul etti zaten. Yazışmalarımızda ‘Bende böyle olmasını istemezdim. Ne gerekliyse yardım etmeye hazırım. Beklemediğimiz bir şey oldu. İyi yapalım derken, olan da bozuldu’ diye beni teselli etmeye çalışıyor ama burnum eski haline gelmeyecek artık. Doktorlar telefonlarıma bile çıkmıyor şimdi. Azer Bey’i de işten uzaklaştırmışlar. Çaresizim” diyerek dert yandı.

Almanya’nın en iyi KBB doktorlarından bir profesör ile görüştüğünü söyleyen Yeşilbaş, “Prof. bana ‘Bu yara hiçbir zaman iyileşmez. Ancak alnından deri alıp burnunu biraz düzeltiriz ama bu sefer de alnında izi kalır’ dedi. Ben bu ameliyatlar için 4 bin 200 euro para ödedim ve paramla rezil oldum. Hastane yönetimi hiçbir şekilde parayı geri iade etmeyeceklerini söylüyorlar. Asistan ile yaptığımız yazışmada ‘iki ay daha bekle, düzelir’ dediler ama artık düzelmeyeceğini ben de iyi biliyorum. Hastaneye dava açacağım. Gurbetçi vatandaşlarıma tavsiyem de bu tür olaylarla ilgili dikkatli olsunlar. Beni ameliyat eden Azer Bey’in adı ve imzası hiçbir yerde geçmiyor. Doktor olup olmadığını bile bilmiyorum. Uzman olmayan kişilere gitmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Hastane yetkilileri, konuya ilişkin sorulara herhangi bir yanıt vermedi.