0553 313 94 23

Almanya'dan Avrupa'ya 'Türkiye' uyarısı: Mülteci akını geliyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteciler konusunda Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

06 Ekim 2019 Pazar 19:35
Almanya'dan Avrupa'ya 'Türkiye' uyarısı: Mülteci akını geliyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının bir nimet olduğunu, bu mutabakatın Türkiye’den Yunanistan’a göçü kontrol etmeye olanak sağladığını ve çok sayıda insanı boğulmaktan kurtardığını ifade etti.

Türkiye'nin mültecileri kabul etme konusunda çok şey yaptığını, bunun Almanya’nın da çıkarına olduğunu belirten Seehofer, "Ayrıca geçmişin araçlarıyla geleceğin üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır. Bundan dolayı Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmek istiyorum. Buna göre davranıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer, "Türkiye'nin ilave ne kadar para alması gerekir?" şeklindeki soruya, "Bu kararı Almanya İçişleri Bakanı olarak ben yalnız veremem. Bu konuda Avrupa düzeyinde görüşmeler yapmamız lazım. Hepimizin çıkarına olan Türkiye'nin bu performansının uygun şekilde dikkate alınmasını sağlamak için çaba sarf edeceğim" cevabını verdi.

Türkiye'nin AB-Türkiye mutabakatının AB tarafından tam olarak yerine getirilmediği yönünde eleştirdiğine işaret eden Seehofer, bunu ciddi şekilde inceleyeceklerini kaydetti.

2015'teki gibi bir mülteci akını konusunda uyardı

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada da AB'nin dış sınırlarının kontrol edilmesine ilişkin Avrupalı partnerlere daha fazla yardım edilmesi gerektiğini belirterek, "Onları uzun süre yalnız bıraktık. Bunu yapmazsak, 2015 yılındaki gibi bir mülteci dalgası yaşayacağız. Belki 4 yıl öncesinden daha da büyüğünü" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen ile mülteci dalgasının tekrarlanmaması için çalışacağını ifade eden Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuda kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan Die Welt gazetesinin AB'nin 'durum raporuna' dayandırdığı habere göre, 2019'un Ocak-Eylül döneminde 46 bin 546 mülteci Türkiye'den AB'ye ulaştı.

Bunun 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 artış olduğu ifade edilen raporda, 46 bin 546 mülteciden 45 bin 20'sinin Yunanistan'a, bin 336'sının İtalya'ya ve 190'ının Bulgaristan'a ulaştığı belirtildi.

Raporda, Türkiye üzerinden AB'ye ulaşan sığınmacıların çoğunluğunun Afganlardan oluştuğu, bunları Suriye ve Iraklıların izlediği belirtildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:35
  1. Türkiye
  2. Avrupa Birliği
  3. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer
  4. Almanya
  5. AB-Türkiye mutabakatın
  6. Ursula von der Leyen
  7. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    1. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
    2. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
    3. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
    4. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
    5. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
    6. Bir tepki de Saadet'ten geldi!
    7. EYT erken emeklilikten kimler..
    8. Boeing 789 yolcu uçağı İran’a acil..
    9. Almanya'dan Avrupa'ya 'Türkiye'..
    10. Beşiktaş'ı sarsan gelişme! İlk..
    11. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
    12. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    13. Liverpool rekor peşinde! İşte, 59..
    14. Rusya'dan ABD'ye protesto notası
    15. Af yasası ceza indirimi son dakika 2019
    16. Milli maç ne zaman saat kaçta? Türkiye..
    17. Pastırma sıcakları ne zaman..
    18. 29 Ekim ne zaman? Bu sene..
    19. Oruç bu sene ne zaman başlayacak? 2020..
    20. Fatih Erbakan'dan CHP'ye 'sakal..
    21. EYT’de son durum ne? Kademeli erken..
    22. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı..
    23. 1 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı!
    24. Muvazzaf subay alımı başvuruları ne..
    25. Tunceli'de 2 PKK'lı etkisiz hale..
    26. Hollanda'nın ismi resmen değişti!..
    27. Gözyaşları içinde toprağa verildi
    28. Alev alan otobüsten son anda kurtuldular
    29. Manchester City'e evinde büyük sürpriz!
    30. Faruk Çelik'ten çok sert sözler!..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu