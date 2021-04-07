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Gündem Almanya’daki Türklerden O partiye Osmanlı tokadı! Türkiye düşmanlığı kan kaybettirdi
Gündem

Almanya’daki Türklerden O partiye Osmanlı tokadı! Türkiye düşmanlığı kan kaybettirdi

Almanya’da yaşayan Türk kökenli seçmenler, Türkiye’ye son dönemde düşmanca yaklaşan SPD ve Yeşiller’e faturayı kesti. SPD’nin Türk oyları eridi

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:34:00 -
Almanya’daki Türklerden O partiye Osmanlı tokadı! Türkiye düşmanlığı kan kaybettirdi

Türk kökenli seçmenler sadece Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) değil, Yeşiller'e de sırt çevirdi. 2015'te oy oranı yüzde 16 olan parti, özellikle Cem Özdemir'in Türk kökenli seçmenlere antipatik gelmesi nedeniyle yüzde 13'e geriledi. Ancak rekor kayıp, yüzde 50'den yüzde 13'e gerileyen SPD'de. Daha önce Türklerin bir numarası olan SPD, büyük bir kayıp yaşadı.

Eski Başbakan Schröder Türklerin oylarını toplamıştı

 GERHARD Schröder'in başbakanlığı döneminde Türkiye'ye olan olumlu yaklaşım, Türk kökenli seçmenlere de yansımış ve SPD'nin oy oranı yüzde 75'lere yükselmişti. Ancak daha sonra SPD'nin Türkiye politikasındaki tutarsızlık, düşmanca tavırlar, Türk kökenli seçmenleri ürküttü. Partiye küsen seçmenler ise SPD ve Yeşiller yerine, Merkel'in partisine yönelmeye başladı.

Türklerin oyları Merkel’e kaydı

YAPILAN son anketlere göre Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), neredeyse SPD'den kopan tüm seçmenleri kazanmış durumda. SPD Türk seçmenler arasında 37 puan oy kaybederken, CDU oyunu 36 puan artırdı ve yüzde 17'den yüzde 53'e yükseltti. Türk kökenli seçmenler Başbakan Merkel'in Türkiye siyasetini, Türkiye siyasetinde 180 derecelik dönüş yapan SPD ve Yeşiller'den daha çok beğeniyor.

Türkiye düşmanlığı kaybettirdi

TÜRK kökenli seçmenlerin bu derece kaymasında partilerin Türkiye politikası önemli rol oynadı. Türkiye karşıtı bir politika izleyen Yeşiller Partisi de SPD gibi yanlış siyasetinin faturasını ödedi. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Türkler arasındaki oy oranı ise yüzde sıfır. AfD'nin eski oy oranı, sadece yüzde birdi. Bu oran ise Yeşiller ve SPD'ye verilmeyen oyların AfD'ye gitmediğini ortaya koydu.

 

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