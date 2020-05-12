  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya’da Türk derneğine molotoflu saldırı

Almanya’nın Düren kentinde Düren Ülkü Ocağı kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:28:38 -
Almanya’da Türk derneğine molotoflu saldırı

Almanya’nın Düren kentinde Düren Ülkü Ocağı kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.


Almanya’nın Düren kentinde bulunan Almanya Türk Federasyonuna bağlı Düren Ülkü Ocağı kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Yerel saatle 02.30 civarında görgü tanıklarının ifadelerine göre 2 kişinin düzenlediği saldırıda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.


Düren Ülkü Ocağı Başkanı Yaşar Dellal, gece geç saatlerde 2 kişinin molotof kokteyle saldırı gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında derneğimiz zaten kapalıydı. İki kişi önce rögar kapaklarını söküp derneğimizin camına atıp kırıyor. Daha sonra 2 molotof kokteylini atıyorlar. Birisi içeri derneğe düşüyor, diğeri ise camın çerçevesine çarpıyor. Komşular içerideki yangını görünce bize haber verdiler” dedi.


Hasarın ne kadar olduğunu bilemediklerini söyleyen Dellal, polisin ve itfaiyenin incelemelerini yaptıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı