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Aktüel Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı
Aktüel

Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı

1990'da evi kundaklayan ırkçıların itiraf mektubu yazdığı ve polisin bu mektubu görmezden geldiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:31:05 -
Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Kempten şehrinde 30 yıl önce bir Türk ailenin evinde ortaya çıkan, 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ve 2 kardeşinin yaralanmasına yol açan yangının ırkçılar tarafından yapılmış kundaklama olduğu belirlendi.

"Zeit Online" ve "Tagesspiegel" gazetelerinin haberine göre, 17 Kasım 1990'da çıkan yangına ilişkin dosyaların talep edilmesi üzerine dosyaları karıştıran bir savcı, olayın bir kundaklama olduğunu gösteren ırkçı neo-nazilerin yazdığı itiraf mektubunu buldu.

Gamalı haç işaretinin yer aldığı mektupta, "çok başarılı olan saldırının sadece bir başlangıç olduğu, Kemnpten'in Alman olmayan tüm yaratıklardan temizlenene kadar dinlenmeyecekleri" ifadeleri yer aldı.

Mektupta ayrıca, "Kempten eşcinsel, solcu, yabancı ve diğer domuzlar tarafından rahatsız edilmeyen ilk şehir olacak" ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Münih Savcılığı, dosyayı yeniden açarak soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ırkçıların itiraflarının yer aldığı mektubun polis tarafından görmezden geldiği belirlendi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma, olaydan 1,5 yıl sonra kapatılmış ve "sebebi belli olmayan yangın" olarak kayıtlara geçirilmişti.

- Yangında 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Bavyera eyaletine bağlı Kempten şehrinde 17 Kasım 1990 tarihinde Türk ailenin evinde yangın çıkmış, yangında 5 yaşındaki çocuk ölmüş ve 2 kardeşi de yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ve savcılık, Türk aileye bilgi vermemişti.


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