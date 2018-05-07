Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da "Tayfun Korkut" fırtınası

Alman ekibi Stuttgart’ın başına 20. haftada geçen Tayfun Korkut, küme düşme mücadelesi veren takımı, UEFA Avrupa Ligi hesapları yapar hale gelirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:04
Almanya'da "Tayfun Korkut" fırtınası

Almanya Bundesliga'da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftanın başında takımın başına Türk teknik adam Tayfun Korkut'u getirdi. Kırmızı-Beyazlılar, 44 yaşındaki çalıştırıcının gelişi ile birlikte adeta çağ atladı. Korkutla beraber 13 haftada 38 puan toplayan Panzerler, sadece ligin dibinden uzaklaşmakla kalmadı, son haftaya UEFA Avrupa Ligi iddiası ile girdi.

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek adına ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'e konuk olacak. Eğer Kırmızı-Beyazlılar, burada zoru başarıp Bavyera ekibini yenerse, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip puan kaybederse, Stuttgart, Kupa 2'nin elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Tayfun Korkut'un takıma gelmesiyle birlikte büyük çıkış yakalayan Stuttgart, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 kez yenildi.

Korkut'tan önce Stuttgart

                           O  G  B  M   P

14.Stuttgart        20  6  2  12  20

15.Mainz            20  5  5  10  20

16.W.Bremen     20  3  8   9  17

Korkut'tan sonra Stuttgart

                         O   G  B   M   P

6.Leipzig          33  14  8  11  50

7.Frankfurt       33  14  7  12  49

8.Stuttgart        33  14  6  13  48

(Fanatik)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:04
  1. Tayfun Korkut
  2. Bayern Münih
  3. Frankfurt
  4. Stuttgart
  5. Leipzig
  6. Almanya
  7. Münih

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da trafiği altüst etti! Kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı
    1. İstanbul'da trafiği altüst etti! Kimse..
    2. Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek..
    3. Kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya..
    4. Türkiye'yi karşısında gören BAE'den..
    5. Vladimir Putin bugün yemin ediyor
    6. Tavuk pilav ikilisinden dudak..
    7. 17 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
    8. Kayıp kız çocuğu lüks apartmanın..
    9. MHP'de 5 milletvekili adaylık..
    10. Sudan'da benzin krizi! Kuyruklar bir..
    11. Bahçeli o soruyu sordu: Kime gitti?
    12. Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor!
    13. Uyuşturucu kullandı zombiye döndü!
    14. İş adamı cinayetinde korkunç..
    15. Tunceli'de mantar toplarken mayına..
    16. Donald Trump'ın planı belli oldu!..
    17. Tunus'ta Nahda Hareketi, başkentin ilk..
    18. Ferrari Portofino Türkiye’de!
    19. Amerika'lı hesap ATAK'ın videosunu..
    20. ‘Emperyalizme karşı cumhurbaşkanımızın..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!