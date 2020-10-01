  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 08:31:08 -
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

BERLİN (AA) - Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 503 arttığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 291 bin 122'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 500'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 257 bin 900 olduğu kaydedildi.

- Belçika ve İzlanda riskli bölge ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Belçika ve İzlanda'yı riskli bölge ilan etti.

Riskli bölgelerden dönenler, test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Cüneyt Özdemir ‘İki koronavirüs testi yaptırdım’ diyerek duyurdu: Çok hastayım
Gündem

Cüneyt Özdemir ‘İki koronavirüs testi yaptırdım’ diyerek duyurdu: Çok hastayım

Gazeteci Cüneyt Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün canlı yayın yapamayacağını takipçileri ile paylaştı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay