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Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

Almanya’da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız'a "NSU terör örgütü" imzasıyla geçen ağustosta ırkçı tehdit mektupları gönderilmesi olayıyla ilgili bir polis memurunun gözaltına alınarak evinde arama yapıldığı, sorgusunun ardından ise serbest bırakıldığı bildirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:26
Almanya'da skandal karar! Serbest bırakıldı

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil  avukatlardan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu polisin geçen  yıl kendisine gelen tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında  açığa alındığını söyledi.

Seda Başay Yıldız, "Polis bana daha önce tehdit faksı göndermekle  suçlanan bir kişiyi gözaltına aldıklarını söylemişti ancak konunun detaylarını  anlatmamıştı. Bu kişinin dün tutuklanıp evinde arama yapıldığını, ifadesi  alındıktan sonra da serbest bırakıldığını ben de medyadan öğrendim. Sanırım  ellerinde yeterli delil olmadığı için salıverilmiş olabilir." dedi.

Frankfurt barosu avukatlarından Yıldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu memur, çalıştığı emniyet binasında benim özel bilgilerimi  sistemden sorgulayıp alan polislerden biriymiş. Şimdi neden tekrar evini  aradılar, hangi delillere dayanarak tutukladılar ve neden bıraktılar bilmiyorum,  şu anda benim de bilgim yok. Geçen sene bu polis sadece görevden alınmıştı, dün  hakimden karar çıkarıp polis evini basmış ve arama yapmış. Yeni gelişmeler mi var  bilmiyorum, dün tutuklanmış ve aynı günün akşamı da serbest bırakılmış."

Olayın geçmişi

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a, geçen yıl  ağustos ayında faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun  üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine  Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi  bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine  gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar  gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak  görevden alınmıştı.

Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren,  bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal  Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında 2000 yılında öldürülen Enver  Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:26
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