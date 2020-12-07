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Aktüel Almanya'da sanayi üretimi ekimde artmaya devam etti
Aktüel

Almanya'da sanayi üretimi ekimde artmaya devam etti

Ülkede, ekimde ara malı ve sermaye malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 3,2 yükselen sanayi üretimi, art arda 6 ay artış kaydetmiş oldu - Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe: - "İlaç sanayisi bir yükseliş yaşarken özellikle tüketici odaklı sektörler nefes almakta zorlanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:57:38 -
Almanya'da sanayi üretimi ekimde artmaya devam etti

BERLİN (AA) - Almanya'da, ekimde ara malı ve sermaye malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 3,2 yükselen sanayi üretimi, art arda 6 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde eylüle kıyasla yüzde 3,2 arttı. Sanayi üretimi, Ekim 2019'a göre ise yüzde 3 azalış kaydetti.

Piyasalarda, ülkede sanayi üretiminin ekimde aylık bazda yüzde 1,6 artması bekleniyordu.

Daha önce yüzde 1,6 arttığı açıklanan eylül ayı verisi ise yüzde 2,3 artış olarak revize edildi.

Veriler, eylül ayına kıyasla ekimde enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 3,3 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 5,2, ara malları üretimi yüzde 4 arttı. Tüketim malları üretiminde ise yüzde 2,4 düşüş görüldü. Sanayi dışında, enerji üretiminde 4 ve inşaatta 1,6 artış kaydedildi.


- "Sanayi üretimi 2019'un son çeyreğindeki seviyesinin yüzde 96'sına yaklaştı"


Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi ekim ayında toparlanmaya devam etti ve Kovid-19 krizi öncesi olan 2019'un son çeyreğindeki seviyesinin yüzde 96'sına yaklaştı." ifadesi kullanıldı.

Sanayi üretiminin eylül-ekimde, temmuz-ağustosa göre yüzde 4,1 arttığı belirtilen açıklamada, inşaatta bu artışın yüzde 4’te kaldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, imalat sektöründe alınan siparişlerin, toparlanmanın devamını gösterdiği, bununla birlikte salgının ve ekonomide kısmi kilitlenmenin sürmesinin ise daha fazla toparlanma konusunda belirsizlik oluşturduğu vurgulandı.


- İlaç üreticileri, üretimlerinde büyük bir artış bekliyor


Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) Alman sanayicilerinin, gelecek 3 ay için üretim tahminlerinde bozulma yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ekimde 16,3 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin kasımda 5,5 puana gerilediği belirtilerek, ilaç üreticilerinin üretimlerinde büyük bir artış bekledikleri kaydedildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İlaç sanayisi bir yükseliş yaşarken özellikle tüketici odaklı sektörler nefes almakta zorlanıyor." ifadesini kullandı.

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