Almanya'da Mesut Özil sorunu!

Alman medyasında yer alan haberlere göre bu başarısızlığın ardından Milli Takım'da köklü bir değişim yaşanacak. Almanya'da hiçbir başarısızlık cezasız kalmaz. Turnuva öncesinde sözleşmesi uzatılan Joachim Löw'le yolların ayrılacağı iddiaları bir süredir dile getiriliyor.

Ancak görünen o ki tek değişiklik Löw cephesinde yaşanmayacak. Toni Kroos'un, daha önceki açıklamalarına dayanarak, Almanya milli takımını bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yoğun eleştirilerin ve ırkçı yaklaşımların ardından Mesut Özil'in de veda edeceği iddia ediliyor.

İlkay Gündoğan da Mesut Özil'e katılacak. Mannschaft denilen Almanya Milli takımını bırakacağını açıklaması beklenen diğer oyuncu ise Sami Khedira. Yaşı itibariyle Mario Gomez'in de takımdan ayrılması bekleniyor (Hürriyet)