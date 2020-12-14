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Aktüel Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi
Aktüel

Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:56:39 -
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 975'e yükselirken, bunlardan 818'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 818 oldu. Bu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türklerin dahil olmadığı ifade edildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 362 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 188 kişi de hayatını kaybetti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 337 bin 78’e yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle ülke çapında 10 Ocak'a kadar geçerli olacak geniş kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

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