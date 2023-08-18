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Gündem Almanya'da koronavirüs sebepli ölüm şoke etti! İrfan Can İzmit'te defnedildi
Gündem

Almanya'da koronavirüs sebepli ölüm şoke etti! İrfan Can İzmit'te defnedildi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 18:51:00 - 2023-08-18 18:52:33
Almanya'da koronavirüs sebepli ölüm şoke etti! İrfan Can İzmit'te defnedildi

Almanya'da fenalaşınca hastaneye klaldırılan İrfan Can adındaki vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün önce hayatını kaybeden Can, memleketi İzmit'te toprağa verildi.

Almanya'da, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden İrfan Dinç, memleketi İzmit'te toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan İrfan Dinç, yaklaşık 10 gün önce fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerde Dinç'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Memleketi İzmit'te defnedildi!

Tedavisi sırasında durumu kötüye giden Dinç, 2 gün önce hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre evli ve 2 çocuk babası olan İrfan Dinç'in cenazesi, işlemlerinin ardından dün sabah memleketi İzmit ilçesine getirildi.

Dinç'in cenazesi, dün ikindi namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.


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Gurbetçi İrfan Can 66 yaşındaydı.

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