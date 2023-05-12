Almanya’da ‘hızlı sınır dışı’ dönemi! Sığınmacı politikası sertleşiyor

Almanya’da sığınmacı sayısının giderek artması üzerine tartışmalar yoğunlaşırken, federal hükümet ile eyalet yönetimleri bazı somut önlemlerin devreye sokulması konusunda uzlaşmaya vardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyalet başbakanlarının Berlin’de düzenledikleri Sığınmacı Zirvesi’nde, özellikle sınırlarda kontrollerin arttırılması karara bağlandı. “Büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız” diyen Scholz, korunmaya ihtiyacı olanlara sahip çıkılmasının insani bir görev olduğunu vurgularken, iltica başvuruları reddedilenlerin hızlı bir biçimde sınır dışı edilmelerinde kararlı olduklarını da açıkladı.

EYALETLERE DESTEK

Scholz, zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında yerel yönetimlerin yükünü hafifletmek için eyaletlere 1 milyar Euro ek kaynak sağlayacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği’nin sınırları dışında “geçici Sığınmacı merkezleri” oluşturulması önerisini doğru bulmadıklarını belirten Scholz, öte yandan başta Avusturya olmak üzere Almanya’nın diğer ülkelere olan sınırlarında da düzensiz ve kaçak göçün engellenmesi için kontrollerin artırılacağını özellikle vurguladı. Berlin’deki zirvenin kasım ayında tekrarlanmasına karar verildi.

İTALYA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA DARBE

- İtalyan polisi dün Türkiye ve Yunanistan üzerinen Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şebekeye operasyon düzenlendi. İtalyan polisinin yanı sıra Europol ve Interpol’ün destek verdiği operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Açıklamada şebekenin, çoğu Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen göçmenlerin 7 bin ila 15 bin Euro (150 bin ila 320 bin TL) arasında ücretlerle Türkiye ve Yunanistan üzerinden önce İtalya’ya buradan da orta ve kuzey Avrupa’ya geçmelerine aracı olduğu belirtildi.