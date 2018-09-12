Almanya'da futbola 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' ayarı!
Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih'in deplasmanda Hertha Berlin ile oynayacağı maçın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebileceği açıklandı.12 Eylül 2018 Çarşamba 19:51
Bundesliga'da Berlin'de oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih maçı öncesinde Almanya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Alman Tagesspiel gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e ziyarete gelmesi nedeniyle 28 Eylül'de oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih maçı iptal edilebilir.
İLERİ BİR TARİHE ERTELENEBİLİR
Gazetenin haberinde Berlin'de yapılabilecek protestolara önlem almak amacıyla maçın ileri bir tarihe ertelenebileceği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.
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