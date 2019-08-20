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Almanya'da eşcinsel evliliklerde rekor artış!

Batı’nın ahlaksız kültürünü yansıtan ve son dönemde de ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışan eşcinsellik evlilik Almanya’da artış gösterdi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:18
Almanya'da eşcinsel evliliklerde rekor artış!

Batı'nın yaygınlaştırdığı, ülkemizde de son zamanlarda aile düşmanı ahlaksızların sıkça gündeme getirdiği eşcinsel evliliğin yasallaştığı Almanya'da 2017 yılının Ekim ayından 2018 sonuna dek 33 bin eşcinsel çift nikahlandı. Buna göre her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında yapıldı.

Almanya İstatistik Dairesi, Almanya'da eşcinsel çiftler arasında nikah kıyılmasının yasallaştığı 1 Ekim 2017 tarihinden 2018 sonuna dek geçen 15 aylık sürede yaklaşık 33 bin eşcinsel çiftin bu haktan yararlandığını duyurdu. Böylece söz konusu zaman diliminde Almanya'da kıyılan her 14 nikahtan biri eşcinsel çiftler arasında gerçekleşmiş oldu.

"Kayıt altına alınmış hayat arkadaşlığı"

İstatistik Dairesi verilerine göre söz konusu tarihler arasında kıyılan 449 bin 466 nikahın 32 bin 904'ü eşcinsel çiftler arasında gerçekleşti.

Yapılan bu evliliklerden 21 bin 477 tanesi, eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı dönemde, devlet tarafından tanınan "Kayıt altına alınmış hayat arkadaşlığı" statüsünden evlilik statüsüne dönüştürme neticesinde meydana geldi.

Başbakan Angela Merkel, daha önce sürekli karşı çıktığı eşcinsel evliliği ile ilgili olarak yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir etkinlikte, bu tavrından geri adım atmış ve her milletvekilinin bu konuda kendi vicdanı doğrultusunda karar verebileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine Almanya Parlamentosu, uzun yıllar boyunca tartışılan tasarıyı, 2017 yılının yaz döneminde onaylamıştı

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. Almanya
  2. eşcinsel
  3. eşcinsel evlilik
  4. Angela Merkel

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  • Yeni Düzen.Yeni Düzen.56 dk önce
    Eşcinsel evliliklerin patlaması, Komünizmin ayak sesleri.

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