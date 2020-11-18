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Aktüel Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı meclisten geçti
Aktüel

Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı meclisten geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:09:06 -
Almanya'da Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı meclisten geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı Federal Meclis’ten geçti.

Hükümetin hazırladığı tasarı, Federal Mecliste 236'ya karşı 415 oyla kabul edildi. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Tasarı daha sonra Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinde (Bundesrat) görüşüldü ve burada da oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalanması gerekiyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, oylama öncesinde Federal Mecliste yaptığı konuşmada, tasarıyı ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kasım ayı başında alınan kısıtlamaları savunarak, tedbirlerin başarılı olmaya başladığını, ancak henüz istenilen noktaya gelinmediğini söyledi.

Vaka sayıların artmasının er veya geç hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde büyük acıya ve kontrolün kaybolmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Spahn, Federal Meclisin ve hükümetin salgının yayılmasını önlemek için dengeli kararlar alması gerektiğini kaydetti.

Spahn, Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklikle hükümetin aşı yaptırmayı zorunlu hale getirmek istediği yönündeki suçlamalara cevap vererek, "Size söz veriyorum. Bu pandemide zorunlu aşı olmayacak." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Milletvekili Bernd Baumann ise milletvekillerine inceleme imkanı verilmeden tasarının hızlı şekilde komisyonlardan geçirildiğini belirterek, yasada yapılacak değişikliklerle hükümete tarihte görülmemiş yetkinin verileceğini savundu.

- Gösterilerde 190 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, yaklaşık 5 bin kişi Federal Meclis binasının yakınındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde federal hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikayı protesto etti.

Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine, polis protestoculara tazyikli su ve biber gazı kullanarak gösteriye müdahale etti.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar devam eden müdahale sırasında şimdiye kadar 190 kişinin gözaltına alındığı ve 9 polisin yaralandığı bildirildi.

Protestocular Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının kabul edilmesi durumunda demokrasinin askıya alınacağını ve diktatörlük için yolun açılacağını savunuyor.

Federal hükümet ise Enfeksiyon Koruma Yasası'nda yapılan değişiklikle salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri almada daha hızlı hareket etmeyi hedefliyor.

Bu arada, yasaya eklenen maddelerle hükümetin ve eyaletlerin somut olarak hangi tedbirleri alabileceği sıralanıyor. Yasada, alınacak tedbirlerin gerekçelendirilmesi ve önlemlerin geçerlilik süresinin sınırlı olması da öngörülüyor.

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