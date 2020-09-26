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Aktüel Almanya'da camiler 3 Ekim'de "Açık Cami Günü" etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor
Aktüel

Almanya'da camiler 3 Ekim'de "Açık Cami Günü" etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:01:20 -
Almanya'da camiler 3 Ekim'de "Açık Cami Günü" etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor

KÖLN (AA) - Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneklerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Açık Cami Günü" 3 Ekim'de yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerçekleştirilecek Açık Cami Günü’nün bu yılki teması Müslümanlar Koordinasyon Kurulu (KRM) tarafından “Özel zamanlarda İman” olarak belirlendi.

Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında yaşanılan süreci değerlendiren Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, özellikle mart ayından itibaren bu salgının ibadet hayatını etkilediğini ve camilerin bu sebeple bir süre ibadete kapatıldığını hatırlattı.

Eski Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Mayıs'taki etkinliğin bu yılki temasının "Özel zamanlarda İman" olduğunu belirten Şahinarslan, 2007 yılından bu yana KRM bünyesinde İslami dini cemaatler tarafından ortaklaşa "Açık Cami Günü" etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Açık Cami Günü'nde farklı dinlerden kişilerin, cami ve İslam dini hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Köln DİTİB Merkez Camisi’ne davet ettiklerini ifade eden Şahinarslan, "Alman dostlarımıza ve komşularımıza etkinlik vesilesiyle İslam inancının pandemi sürecinde insanlığa kattığı ahlaki değerler ve toplumda birlikte yaşama kültürüne etkilerinin anlatılması ve topluma tanıtılması hedefliyoruz." dedi.

Bu yılki etkinliklerin, Kovid-19 önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini belirten Şahinarslan, şunları kaydetti:

"Köln DİTİB Merkez Camisi’ne gelen ziyaretçilere cami rehberlikleri refakat edecek. Ziyaretçiler, cami ve İslam dini konusunda merak ettikleri sorulara da cevap bulabilecek. Caminin mimari fotoğraf sergisi ile birlikte sosyal, kültürel, dini ve akademik çalışmaların yansıtılacağı tanıtım standları yer alacak. Almanya geneli cami derneklerinde de bir takım sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde ziyaretçilere DİTİB, İslam ve cami olmak üzere ücretsiz broşürler dağıtılacak. Sosyal medya hesaplarından seçilen ayet ve hadisler paylaşılacak."

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