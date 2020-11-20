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Aktüel Almanya'da bıçaklı saldırı sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı
Aktüel

Almanya'da bıçaklı saldırı sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:09:51 -
Almanya'da bıçaklı saldırı sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Oberhausen kentinde bir saldırganın bıçakla biri ağır olmak üzere en az 4 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre 19.00 sularında gerçekleşen ve nedeni henüz bilinmeyen olayda, saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Henüz olayla ilgili polis tarafından resmi bir açıklama yapılmazken basında yer alan haberlere göre saldırgan olduğundan şüphelenilen kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Essen kentinden de polis takviyesi yapılan şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

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