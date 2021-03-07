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Gündem Almanya'da anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Almanya'da anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “çocukların cinselliğini pekiştirme odası” denilen yerde çıplak olarak soyunduruldu, birbirlerine dokunmaları istendi. Rezaleti öğrenen aileler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 07:08:00 - 2021-03-07 10:58:19
Almanya'da anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’da, öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda oluşturulan “çocukların cinselliği pekiştirme” odası büyük bir skandala dönüştü. Çocuğumu Kurtar Derneği Başkanı Mehmet Kurulay, Stuttgart’ın kuzeyinde bulunan Pattonville Mahallesi’nde eğitim veren Kita Ost isimli anaokulunda yaşanan rezaleti anlattı. Kurulay, oda hakkında velilere bilgilendirme yapıldığını ancak amacını ‘çocukların birbirini öğrenmeleri, tanımaları’ olarak açıklanan konsepti tam olarak velilerin anlamadığını ve ilerleyen günlerde kabusla karşılaştıklarını söyledi. Kurulay, öğretmenlerin odanın konseptini, 3-6 yaş çocukların rahatça odaya girip, soyunup ‘hem kendi vücutlarını hem de karşı cinsin vücutlarını tanıma ve keşfetme’ olarak savunduğunu söyledi.

Davranışları değişti

Veli toplantısında olayın dehşet boyutunu tek bir ailenin kavradığını söyleyen Kurulay, “Veli, konsepte karşı olduğunu ve kesinlikle istemediğini ifade etti. Diğer veliler birkaç gün sonra acı gerçekle yüzleşti. Günler geçtikçe bazı aileler, çocukların davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemledi. Aileler, çocuklarının daha önce hiç şahit olmadıkları, cinsel girişim çağrıştıran hareketlerde bulunduklarını gördüler. Aileler, çocuklarına bu davranışları neden yaptıklarını sorduğunda odayı anlatmaları ile skandal oda deşifre oldu” dedi.

Ailelerden suç duyurusu

Skandal odada bir çocuğun, başka bir çocuğun mahrem yerine yabancı bir cisim sokmaya çalıştığı, bunu gören çocukların da başka çocuklara aynı şekilde davranmaya çalıştığının ortaya çıktığını anlatan Kutluay, “Aileler, olayı öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anaokuluna gelen polis ekipleri bile ‘Bu konseptin anaokulunda ne işi var’ diye tepki göstermişler. Aileler hukuksal olarak haklarını arıyor” dedi.

Pedagoglar büyük bir hata olduğunu söyledi

Dernek olarak olayı daha geniş kitleye duyurduklarını belirten Kutluay, “Anaokulu, bu olay Almanya’nın diğer eyaletlerine sıçraması sebebiyle konsepti durdurma kararı aldı. Durdurma kararı ile birlikte uzman bir ekip ile incelemeye başladı. Pedagog ve çocuk cinsel suçlar konusunda uzman olan yazar Josefine Barbaric, konseptin büyük bir yanlış olduğunu ve oradaki çocukların, ailelerinin hayatlarını mahvedebileceği tepkisini gösterdi. Aileler,‘çocuğumun cinsel eğitimi alıp almayacağına, hangi yaşta alacağına ben karar vermek istiyorum’ diyerek bize ulaştılar. Bu eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi gerekiyor. Veliler, bu eğitimin özellikle anaokulunda yeri olmadığını düşünüyor. Bu konuda da mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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Yorumlar

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kemalist düzenin tam istediği bu
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Ömer

Evet doğrudur Almanya olabilir ama Türkiye de engelli kurum lar bir araştırın burası da aynısı yapılıyor şünu söylüyorum önce kendi pisliğimizi temizliyelim son ra başkasına taş atalım
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