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Siyaset Almanya onları yaptığında iktidarda Tek Parti CHP'si vardı! Kıyaslamanı 'Milli Şef'in ile yap Gürsel Tekin!
Siyaset

Almanya onları yaptığında iktidarda Tek Parti CHP'si vardı! Kıyaslamanı 'Milli Şef'in ile yap Gürsel Tekin!

Son zamanlarda Alman hayranlığıyla gündeme gelen CHP'li Gürsel Tekin akıl almaz bir kıyaslamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 21:34:00 -
Almanya onları yaptığında iktidarda Tek Parti CHP'si vardı! Kıyaslamanı 'Milli Şef'in ile yap Gürsel Tekin!

 yeniakit.com.tr 

Tek Parti CHP'sinin bilime ve üretime yatırım yapmak yerine heykele yatırım yaptığını dile getirmeden Almanya ile Türkiye'yi karşılaştıran CHP'li Gürel Tekin, "1945’te Almanya savaştan çıktı, 20 yıl sonra Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri oldu." itirafında bulunurken Milli Şef'i eleştirmek yerine AK Parti'yi hedef aldı.

O dönem AK Parti mi vardı Gürsel Tekin!

 

Koca Ragıp Paşa'nın "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" dizelerini akıllara getiren Gürsel Tekin, Tek Parti döneminde İsmet İnönü'nün akla ve bilime yatırım yapmadığını itiraf ederken sanki o dönem AK Parti varmış gibi mevcut iktidarı suçladı. 

Tekin, sosyal medya hesabından şu utanmaz açıklamada bulundu:

"1945’te Almanya savaştan çıktı, 20 yıl sonra Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri oldu. 2002’de AKP iktidar oldu, 20 yıl sonra millet açlık yoksullukla uğraşıyor, Türkiye buğday ithal ediyor. Neden? Çünkü Almanlar akla, bilime yatırım yaptı, AKP ranta, yolsuzluğa çalıştı."

Almanya savaştan çıktı süper güç oldu da siz Tek Parti döneminde ne yaptınız?

Almanya'nın savaştan çıkarak süper güç olduğunu söyleyen Gürsel Tekin, 1916 yılında kurulan BMW'yi, 1926'da kurulan Mercedes'i 1899'da da Audi'yi örnek gösterdi. 1945 yılında Almanya ikinci bir dünya savaşından da çıkarken Gürsel Tekin'in savaştan yaklaşık 22 yıl önce çıkmış olan 'Milli Şef' Türkiyesi'ni karşılaştırması gerekirken AK Parti'yi hedef alması dikkat çekti. 

Tek Parti CHP'sinin bilime ve üretime yatırım yapmak yerine heykele yatırım yaptığını görmezden gelen Tekin, FETÖ'nün medya organlarına sahip çıktıklarını da görmezden gelip şu ifadelerde bulundu:

"Almanya demokrasiyi güçlendirirken bunlar FETÖ’yü güçlendirdiler, Almanya hukuk devletini kurarken bunlar yargıyı kendilerine bağladılar, Almanya Audi, BMW, Mercedes kurarken, bunlar tarikatları devlete soktular, Almanya dünya ile yeniden barışırken bunlar herkesle çatıştılar.

Almanya 1945’te harap durumdaydı. Akla, bilime, demokrasiye yatırım yapıp, uluslararası toplumun desteğiyle ayağa kalktı. 2002’de Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındaydı. Bugün ilk 20’de yokuz. El oğlu 20 yılda zirveye çıkarken, AKP yüzünden Türkiye yerini de kaybetti."

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Yorumlar

KEMALİST

NE ALAKASI VAR ?BU GÜN, BÜYÜK DEVLETLER, UZAYA GİTMEKTE AYA GİDİP AYAK BASIP MADENCİLİK YAPSANIZ, 400 MİLYAR DOLAR... 
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