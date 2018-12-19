THY- Euroleague
0553 313 94 23

Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusunda engelleri azaltacak

Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısını kabul etti- Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer:- "Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:59
Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusunda engelleri azaltacak

BERLİN (AA) – Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etti.

Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi için engellerin azaltılmasını kararlaştırdığı ve bu yönde hazırlanan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Federal Meclis’in onayına sunulması beklenen tasarıya göre Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerden nitelikli iş gücünün Almanya gelmesi teşvik edilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarının ana hatlarının iki ay önce açıklandığını söyledi.

Seehofer, "Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz." dedi.

Tasarının, AB üyesi olmayan ülkelerdeki meslek sahibi nitelikli kişilere, Almanya’da istihdam fırsatlarını arama yolunu açacağını belirten Seehofer, buna göre AB ülkeleri dışından meslek sahibi nitelikli kişilerin, istihdam fırsatları aramak için 6 aylığına ülkeye gelebileceğini söyledi.

Seehofer, iltica hakkı reddedilen ancak çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemeyen kişilerin de belirli şartları yerine getirmeleri durumunda çalışabileceklerini ve Almanya'da oturma izni verilebileceğini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ise tasarının yasallaşmasının ulusal ve ekonomik çıkarlar için önemli olduğunu söyledi.

Bu düzenlemeyle, ülke ekonomisinin 0,5 veya 1 puan ek büyüme göstereceğini tahmin ettiğini ifade eden Altmaier, ülkeye Almanca bilen ve meslek sahibi insanların gelmesinin sağlanacağını kaydetti.

Altmaier, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusundaki işlemlerin, mümkün olduğunca az bürokrasiyle yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Çalışma Bakanı Heil de, Almanya’da çok sayıda şirketin çalışacak eleman aradığını belirterek, eleman eksikliğinin Alman ekonomisinin büyümesini frenlediğini söyledi.

Düzenlemenin "Davet eden bir yasa olacağını" kaydeden Heil, tasarının meclis sürecinden geçmesinin 6-7 ay alabileceğini ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:59
  1. Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
  2. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer
  3. Almanya
  4. Hubertus Heil
  5. nitelikli iş gücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    2. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    3. Schneider Electric'e "Sanayide..
    4. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    5. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    6. Altın fiyatları
    7. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    8. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    9. 'Kuş' hikayesi
    10. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Ana baba hakkı
    13. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    14. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    15. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    16. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    17. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    18. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    19. Denizli'de CHP'den istifa
    20. Zorla güzellik gibi, zorla beslenme..
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti