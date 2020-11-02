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Aktüel Almanya, Mısır'a 130 milyon avroluk 9 deniz karakol botu satışına daha onay verdi
Aktüel

Almanya, Mısır'a 130 milyon avroluk 9 deniz karakol botu satışına daha onay verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:28:04 -
Almanya, Mısır'a 130 milyon avroluk 9 deniz karakol botu satışına daha onay verdi

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin Mısır'a 9 deniz karakol botunun satışına daha onay verdiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) haberine göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na gönderdiği mektupta, Mısır'a 130 milyon avro değerinde 9 deniz karakol botu satışına izin verildiği belirtildi.

Söz konusu botların Alman Donanması'na gemi üreten Lürssen tarafından Suudi Arabistan için üretildiği ancak Yemen'deki savaş ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Berlin'in 2018'de Riyad'a silah ihracatını askıya almasından dolayı teslim edilmediği kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın deniz karakol botundan 35 adet sipariş verdiği ve Almanya'nın silah ihracatını yasaklamasından önce söz konusu siparişlerin 15'inin ülkeye teslim edildiği bildirildi.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağını üçüncü kez 2020'nin sonuna uzatmıştı.

Öte yandan, Mısır'ın Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenleyen Suudi Arabistan'a destek vermesinden dolayı silahların bu ülkeye satılması Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

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