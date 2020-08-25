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Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

"(Doğu Akdeniz'deki) Durumun tırmanması ne Avrupa Birliği'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır" - "Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece Avrupa Birliği içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor. Durum son derece riskli" - "Bu diplomasiyle çözülecek. Burada diyalog niyeti var. AB içinde bunun siyasi koşulları da hazırlanmalı"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:16:54 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "(Doğu Akdeniz'deki) Durumun tırmanması ne Avrupa Birliği'nin (AB) ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Atina ve Ankara'da Doğu Akdeniz konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Maas, "Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor. Durum son derece riskli. Zira, bir uçuruma yaklaştığınız zaman tabii uçurumdan aşağı düşme riskiniz de var. Biz bu nedenle bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inandığını dile getiren Maas, "Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Çünkü durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin çıkarına. Almanya bu acil diyalog sürecini elinden geldiğince desteklemeye hazır." diye konuştu.

Maas, kimsenin bu konuda askeri çözüm beklemediğine ve bunun "akılsızlık" olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu diplomasiyle çözülecek. Zor olabilir. Ağır ilerleyebilir fakat burada diyalog niyeti var. Bunun koşullarını hazırlamalıyız. AB içinde bunun siyasi koşulları da hazırlanmalı. Ve doğrudan Yunanistan ile Türkiye arasında bunun konuşulması gerekiyor. İki taraf da ön koşulun olmamasını istiyor. Aslında bir araya gelmek için gerekli koşullar bunlar."

(Sürecek)

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