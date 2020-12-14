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Aktüel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier salgının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi
Aktüel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier salgının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:54:43 -
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier salgının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda çok ciddi olduğu uyarısında bulundu.

Frank Walter Steinmeier yayımladığı görüntülü mesajında, Kovid-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek "Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi. Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut. O nedenle sert önlemler almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin buna bağlı hayatını kaybetmesinin Kovid-19 ile mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, bu nedenle daha tutarlı davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık bir yıldır salgının devam ettiğini hatırlatan Steinmeier, şu an önemli olanın sağlığın korunması ve hayat kurtarılması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol katettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız." dedi.


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