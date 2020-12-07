Almanya, Beyhekim Camisi mihrabı ve İhtiyar Balıkçı Heykeli'ni iade etmemek için yıllardır direniyor

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Almanya, Konya Konsolosu Dr. Hardeg Loeytved tarafından onarma bahanesiyle Osmanlı döneminde Anadolu'dan kaçırılan Beyhekim Camisi'nin mihrabı ile 116 yıl önce Afrodisias Antik Kenti'nden yurt dışına götürülen İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmının iadesi için yapılan yasal girişimleri görmezden geliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, 13. yüzyılda yapıldığı bilinen Beyhekim Camisi'nin çini mozaikli mihrabı ve 116 yıl önce Afrodisias Antik Kenti'nden kaçırılan İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmı ile diğer Türk varlıklarının Almanya'dan iadesi konusunda mücadelesini sürdürüyor.

Osmanlı döneminde, Almanya'nın Konya Konsolosu Dr. Hardeg Loeytved tarafından, onarma bahanesiyle 1907 yılında parçalar halinde Almanya'ya kaçırılan Beyhekim Camisi mihrabı ile Hacı İbrahim Veli Türbesi'nde metfun Hasan bin İbrahim'e ait ahşap sanduka, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor.

Berlin Devlet Müzesi'ne bağlı Bergama Müzesi koleksiyonlarında Afrodisias Antik Kenti kökenli İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmı, Piyale Paşa Camisi'ne ait çini alınlık gibi daha pek çok Türk kültür varlığı yer alıyor.

- İade talebi yenilendi

Eserlerin iadesi konusu, zaman içinde Türkiye-Almanya arasında tertip edilen Daimi Kültür Komisyonu (DKK) toplantılarının gündeminde görüşülse de söz konusu kültür varlıklarının iadesi için bu zamana kadar olumlu herhangi bir netice alınamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bir kez daha girişimde bulunarak, eserlerin Türkiye'ye iadesi talebini yineledi.

Eserlerin yasal yollarla Bergama Müzesi envanterine dahil edildiğine ilişkin şimdiye kadar hiçbir belge ortaya koyamayan Almanya'dan, Türkiye'nin iade talebine yanıtı bekleniyor.

- İhtiyar Balıkçı Heykeli de 116 yıldır ana vatanında uzakta

İhtiyar Balıkçı Heykeli, Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nden çıkarıldıktan sonra, 1904 yılında antik kentte kazı yapan Fransız arkeolog Paul Gaudin tarafından eserin gövde kısmı satıldı.

Heykelin baş kısmına birebir uyumlu olduğu, alçı kopya yardımıyla anlaşılan gövde kısmı, Bergama Müzesi'nde bulundu.

Baş ile kol kısmı Afrodisias'ta muhafaza edilen eserin iadesi için Türkiye yıllardır talebini sürdürüyor.

İstanbul'daki Piyale Paşa Camisi'ne ait sekiz adet çini alınlık da 1891'den beri Berlin Bergama Müzesi koleksiyonunda yer alıyor.