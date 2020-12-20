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Aktüel Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi
Aktüel

Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:51:26 -
Almanya, bazı DEAŞ üyelerinin eş ve çocuklarını ülkeye geri getirdi

BERLİN (AA) - Almanya hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye ve Irak'a giden teröristlerin eş ve çocuklarından oluşan 15 kişiyi dün ülkeye geri getirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 3 kadın ve 12 çocuğun Almanya'ya döndüklerini doğruladı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardan 12 çocuk ve 3 anneyi geri getirebildiğimiz için çok rahatladım. Özellikle öksüzler ve hastalığı olan çocuklar ele alındığında bunlar insani vakalardır. Noel'den kısa bir süre önce bu iyi haber, başka durumlarda da geri dönüşü mümkün kılabileceğimize güvenmemizi sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Maas ayrıca, Suriye'de zaten zor olan durumun kış şartları, çatışmalar ve koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha da zor ve tehlikeli hale geldiğini vurguladı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dönenlerden Leonora M. adlı kadının terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Leonora M'nin 2015'te daha 15 yaşındayken Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı ve oradaki DEAŞ'lı başka bir terörist ile evlendiği belirtildi.

Almanya'ya geri dönenlerden 7 çocuğun öksüz, diğer 5 çocuğun ise 3 kadına ait olduğu öğrenildi.

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