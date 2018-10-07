Almanlara daha fazla yatırım daveti

Hükümet yerli yatırımları arttırmak, yabancı firmaları ülkemize çekmek için gerekli her adımı atıyor. Bu adımları Alman şirketlere de anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ülkemizde daha çok yabancı yatırımcı görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Almanya’nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının 82 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Pekcan, “Buradan Türkiye’nin payına düşen sadece ve sadece 295 milyon dolar. Son 3-4 seneye bakabildim. Hepsinde de doğrudan yatırımlar içinde Türkiye’nin payının yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu gördüm. Bu, bizim tarihi dostluklarımıza; akrabalık bağlarımıza ve çok değer verdiğimiz ilişkilerimize yakışmayan bir rakam” şeklinde konuştu. Almanya-Türkiye ticaretinin artması temennisinde bulunan Pekcan, iki ülkenin 36 milyar dolarlık ithalat ve ihracatının bu sene 38 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Pekcan, bu rakamın daha da ileri taşınması gerektiğinin altını çizdi.