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Almanlar Türkiye'ye karşı "algı operasyonu" başlattı

Alman basın ‘sahte’ anketler düzenleyerek, Türkiye'ye karşı yeni bir "algı operasyonu" başlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
Almanlar Türkiye'ye karşı "algı operasyonu" başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle işbaşına geldiği günden beri, Türkiye'ye karşı yaptırım ve baskı politikası sürdüren Almanya; Ankara'nın, basın kartı süresi dolan 2 Alman gazetecinin kartlarını yenilenmemesine çok öfkelendi.

Alman hükümet sözcüleri, Ankara'nın tavrını eleştirirken; Alman basını da Türkiye'ye yönelik ‘sahte anketler' hazırlayarak, Alman Turistlerin Türkiye'ye gitmesini engellemeye çalışıyor.

Geçen yıl Türkiye'ye turist edenler ülkeler sıralamasında Rusya'dan sonra Almanlar ikinci gelmişti. Alman hükümeti ve gazetelerin bütün olumsuz tavır ve yayınlarına rağmen, Almanların Türkiye'yi tercih etmesi, Alman basını rahatsız etti. Alman gazeteleri yaptırdığı ‘sahte' anketlerle, Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle Almanların çoğunluğunu, bu ülkeye seyahat etmek istemediğini öne sürdü.

Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye...

Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin yaptırdığı ankete göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66,8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini belirtti.

Soru sorulan her beş kişiden biri yaşanan gelişmelerden etkilenmediğini ve Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünebileceğini söyledi. Anket, Civey araştırma şirketi tarafından 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5 bin 47 kişinin katılımıyla yapıldı.

Alman turist sayısı yüzde 26 arttı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4,5 milyona ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen yurt dışı tatil destinasyonu konumunda bulunuyor.

Almanya-Türkiye ilişkileri son günlerde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanların Türkiye'ye seyahatlerinde gözaltına alınabileceğine yönelik açıklamaları ve Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması nedeniyle gerilmişti.

Açıklama gerginliği

İçişleri Bakanı Soylu 3 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, “Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” demişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncellemiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerinde “Türk hükümetinin, Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer almıştı.
Öte yandan aralarında Almanların da bulunduğu birçok yabancı gazetecinin süresi dolan basın kartlarının yenilenmemesi de Almanya'da tepkiyle karşılanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de yabancı basın mensuplarına akreditasyon verilmemesini eleştirmişti.

Türkiye'de görev yapan ve basın kartlarının süresi uzatılmayan iki Alman gazeteci, hafta sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu gazetecilerden biri daha sonra basın kartının yenilendiğini ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Tagesspiegel
  5. Almanya
  6. Türkiye
  7. Süleyman Soylu

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  • Hilmi akbıyıkHilmi akbıyık18 dk önce
    Alaman ga.atlarsa bu ... acisi dan bir kurtulamadi gitti.

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