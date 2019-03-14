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Almanlar, PKK ambargosuna tepkili

İçişleri Bakanı Soylu’nun Avrupa’da PKK eylemlerine katılıp, sonra Türkiye’ye tatile gelenlere gözaltı yapılacağı sözünden rahatsız olan Alman basını, terörist yandaşlığını abarttı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:08

Almanlar, terör örgütü PKK için çırpınmaya devam ediyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 Mart Pazar günü, “Avrupa’da, Almanya’da PKK toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için tedbir aldık. Artık geldiklerinde gözaltına alınacak” dedikten sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa’da büyük tedirginlik başladı. İngiliz ve Alman basınının yalan haberlerine şimdi de bir Alman gazetesi yalan anketle destek verdi.

Almanya’da yayınlanan Tagesspiegel gazetesi, 6 Mart-12 Mart tarihleri arasında 5 bin 47 kişiyle anket yaptığını iddia ederek, Almanların yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünmediği yalanını uydurdu. Yüzde 66.8’in ise kesinlikle Türkiye’ye gitmeyeceğini belirttiğinin yazıldığı haberde, Soylu’nun açıklamalarının Almanları korkuttuğunu iddia edildi. Gazete, Türkiye’ye seyahat etmenin tehlikeli olduğu imasında bulundu.

Türkiye’nin teröristler ve onlara destek verenlerle mücadelesinden geri adım attırmak isteyen Alman medyası, turist şantajı yapmaya kalkışırken, 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4.5 milyona ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:08
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. PKK
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. Tagesspiegel gazetesi
  6. teröristler
  7. Alman medyası
  8. turist şantajı

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  • ihsanihsan1 sa önce
    pkk yı kuran abd yaşatan da alman gavuru canları cehenneme

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