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Almanlar kuduruyor... Dev projeye hayran kaldılar

Berlin'e 10 yıldır havalimanı yapamayan Almanlar, Türkiye'nin mega projesine hayran kaldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:06
Almanlar kuduruyor... Dev projeye hayran kaldılar

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeler arasında yer alan 3. Havalimanı'nda sona gelindi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim'de havaalanının açılışının yapılacağını duyurdu. 3. Havalimanı'nda sona gelinmesi Alman medyasında da geniş yer buldu.

DRONE ÇEKİMİ

Ülkede yayın yapan Manager Magazin'de mega projenin havadan çekilen görüntülerine yer verildi.

"BERLİN'DE SADECE HAYALİ KURULABİLİR"

Berlin'e havalimanı yapmak isteyen ancak 10 yıldır ortaya bir taş bile koyamayan Almanlar, görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Berlin Brandenburg Havalimanı’nın (BER) açılışı yıllardır ertelendiği için Berlin’de muhtemelen bunun sadece hayali kurulabilir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul’da ise ekim ayı sonunda inşaat sahiplerinin açıklamalarına göre, dünyanın en büyük havalimanı açılacak. Havalimanın açılış tarihi 29 Ekim 2018 olarak belirlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı yeni havalimanı açıldıktan sonra kapatılacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:06
  1. İstanbul
  2. Ahmet Arslan
  3. 3. Havalimanı
  4. Türkiye

YORUM YAZ

  • CenkHavaCenkHava1 sa önce
    Adamlar yatırımlarına bakiyorlar , para kazanacaklar ...normal
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Şükür Huda ka he !
  • 0000002 sa önce
    ümİtaksoy yorumcu. Parayı Veren Düdüğü Çalar Yavrum. Ne O Hasitliğinden Çatlıyormusun?
  • Ümit AksoyÜmit Aksoy3 sa önce
    Projenin en büyük yatırımcısı Almanya bu neyin kafası
  • yorgunyorgun3 sa önce
    Bu haber chp iyi sadet te kapak olsun Reis demekki en az%60 hayırlısı ile vesselam
  • KartalKartal4 sa önce
    Bırakın kardeşim bunları. Askeriyede memurum. 7-8 bin tl alan alan assubay 8-10 bin tl alan subaylara bugün yine artı400 ile 800 arası zam verdiler. Aynı yerde aynı işi yapıyoruz fark iki katı iken dahada artırdılar. Yazıklar olsun sizin adaletinize
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