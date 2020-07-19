  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Almanca öğretmenliği taban puanları 2020

Almanca öğretmenliği başarı sıralaması 2020 | YKS üç oturum halinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Almanca öğretmenliği okumak isteyenler "Almanca öğretmenliği taban puanları 2020" konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:04:00 -
Almanca öğretmenliği taban puanları 2020

YKS bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde YKS gerçekleşti. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar hayallerini kurdukları bölümlerin puanlarını incelemeye başladı.

Almanca öğretmenliği taban puanları 2020

Almanca öğretmenliği hedefleyenler taban puanlarını ve başarı sıralamasını internette araştırıyor. İşte, Almanca öğretmenliği taban puanları:

 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020
Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

Eğitim

Fenerbahçe Üniversitesi fiyat listesi 2020

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları
İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

Eğitim

İstanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 fiyatları

Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?
Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Eğitim

Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?
Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?

Eğitim

Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?

Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?
Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?

Eğitim

Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı