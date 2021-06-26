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Dünya Alman polisi copla gazetecilere saldırdı
Dünya

Alman polisi copla gazetecilere saldırdı

Almanya'da düzenlenen bir gösteride polisin copuyla gazetecilere saldırıp iki gazeteciyi darp ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 23:59:00 -
Alman polisi copla gazetecilere saldırdı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir gösteride polisin copuyla gazetecilere saldırıp iki gazeteciyi darp ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin bir yasa tasarısını protesto etmek için toplananları fotoğraflayan DPA foto muhabirine copuyla saldıran polis, copuyla defalarca foto muhabirine vurdu. Haberde ayrıca polisin başka bir gazeteciyi de copuyla dövdüğü kaydedildi.

DPA söz konusu polis memuruna yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

DPA Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi ve olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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