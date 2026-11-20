Öykü Cengiz İle O An'ın Öykü'sü programına katılan Papuççuoğlu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" diye konuştu.