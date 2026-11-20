Çocukları huzurevine mi yolladı? Tarık Pabuççuoğlu iddialara cevap verdi!
Oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, katıldığı bir programda çocuklarının kendisini huzurevine gönderdiği iddialarına cevap verdi.
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Oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, katıldığı bir programda çocuklarının kendisini huzurevine gönderdiği iddialarına cevap verdi.
Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki söylentileri yalanlayarak Bodrum'da sigortalı çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını söyledi.
"BODRUM'DAKİ YAŞAMIM KENDİ TERCİHİM"
Usta oyuncu, "Bodrum’da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi
"ŞU ANDA KENDİ MÜLKÜM YOK"
Öykü Cengiz İle O An'ın Öykü'sü programına katılan Papuççuoğlu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" diye konuştu.
AMİL BEY KARAKTERİYLE HAFIZALARA AKAZINMIŞTI
Oyuncu, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Amil Bey' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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