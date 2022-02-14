Alman otomotiv devi Volkswagen'e Türk aklı

Almanya'ya inşaat işçisi babasının ardından henüz 1 yaşındayken gelen Ahmet Boyraz, bugün araçlar için geliştirdiği akıllı cihazları Alman otomotiv devi Volkswagen'e satıyor.

Almanya'daki Türk gurbetçilerin çocukları başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Adana'dan Almanya'ya inşaat işçisi olarak gelen babasının 7 çocuğundan biri olan Boyraz, başta Avrupa olmak üzere Çin, Rusya, Hindistan ve Afrika’da otomobilleri daha akıllı yapacak projelerde yer alıyor.

Odaklandığı telematik teknolojisiyle Almanya'nın gelecek vadeden şirketleri arasında gösterilen Boyraz'ın şirketi, teknolojisini geliştirerek ürünlerini dünyanın her ülkesine ihraç etmeyi hedefliyor.

15 yıllık tecrübenin ardından 2015'te kendi şirketini kurdu

Ahmet Boyraz, Almanya'daki başarı hikayesi ve şirketinin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat işçisi babasının 1972'de Almanya'ya geldiğini, kendisinin de annesiyle 1973'te bu ülkeye adım attığını anlattı.

Boyraz, Almanya'ya göç ettiği yıl çocuk felci geçirdiğini, bu hastalığın etkilerinin halen devam ettiğini aktararak, üniversite eğimini Almanya'da bilgisayar mühendisliği alanında tamamladığını, 1998'de okulu bitirdikten sonra bir şirkette 5 yıl kadrolu ve 10 yıl "freelance" olarak çalıştığını söyledi.

15 yıllık iş tecrübesinin ardından 2015'te kendi şirketini kurduğunu belirten Boyraz, şöyle devam etti:

"4-5 kişiyle bu serüvene başladım. Telematik üniteleri geliştirdik ve ürettik. Araca takılan bir cihaz... Akıllı telefondan biraz daha büyük bir alet... Akıllı telefonlarla aracın kontrolünü alabiliyorsunuz. Bu ürünle araçta uzaktan arıza tespiti yapabiliyorsunuz. Uzaktan arabanızı kontrol ediyorsunuz, tamirciler de aracınıza uzaktan bakım yapabiliyor. Bu aleti Volkswagen için geliştirdik. Bu kapsamdaki telematik üniteler Berlin, Hamburg ve Wolfsburg'ta araçlara takıldı, kullanılıyor. Otomobil sektörü elektrikli araçlara doğru gidiyor, bu bağlamda bu aletin önemi daha da artıyor. Bununla batarya ve şarj durumlarını uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sürekli araçtan veri alınarak aracın yıpranması ölçülüyor. Çok geniş bir ekosistemi var. Aynı zamanda bilgisayar programları ve donanım hazırlıyoruz."

Volkswagen'in bir projesinde yazılımı optimize ettiklerini aktaran Boyraz, "O esnada düzelttiğimiz sistemin yeni bir ürünü piyasaya çıkacaktı. Tecrübemiz olduğundan 'Bu üniteyi kendimiz geliştirebiliriz' diye düşündük. İhaleye katıldık ve ihaleyi biz kazandık." dedi.

"Yaptığımız işlerle Almanya'nın otomobil sektörünü destekliyoruz"

Ahmet Boyraz, amaçlarının şirketi hemen büyütmek değil, işin kalitesini düşürmeden üst seviyede ürün geliştirmek olduğunu vurguladı.

Şirketinde 30'u mühendis olmak üzere 38 kişiye istihdam sağladığını aktaran Boyraz, "Alman, Türk, Arap, Pakistanlı, Hint ve Sri Lankalı çalışanlarımız var. Bunların konulara yaklaşımları farklı. Bunu da zenginlik olarak görüyoruz. Birlikte çalışmanın avantajını burada görüyoruz." diye konuştu.

Boyraz, otomobilde teknoloji ve inovasyonun Almanya için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de Almanya'da hizmet veren bir şirket olarak, yaptığımız işlerle Almanya'nın otomobil sektörünü destekliyoruz, katkı sağlıyoruz. Bunu sorumluluk olarak görüyoruz. Almanya veya Avrupa'da inovasyon yapan şirketleri desteklememiz lazım. Çin ve ABD'den gelen rakipler piyasayı çok değiştirdi. Dikkat edilmezse Almanya pozisyonunu kaybedebilir."

Girişimcilik yolculuğunda bu noktaya geleceklerini tahmin etmediklerini ifade eden Boyraz, "Kendi açımdan en önemli konu zor olana talip olmak. Kendim için önemli gördüğüm kurnazlıkla değil, emekle bir yere varmak." dedi.

"Hedefimizde Türkiye de var"

Evli ve 3 çocuk babası olan Boyraz, iş insanı olarak devamlı yatırım fırsatları kolladığını, buna Türkiye'nin de dahil olduğunu söyledi.

Boyraz, "Türkiye'yi takip ediyoruz. Orada da otomobil konusunda gelişme olmasından mutluyuz. Hedefimizde Türkiye de var. Ancak bunu zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Türk gençlerine tavsiyelerde de bulunan Boyraz, "İlim öğrenin, girişimci olun ve kaliteye önem verin." diye konuştu.