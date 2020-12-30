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Aktüel Alman mikrobiyolog yazardan "mikroplar dünyasına" farklı bakış
Aktüel

Alman mikrobiyolog yazardan "mikroplar dünyasına" farklı bakış

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:14:36 -
Alman mikrobiyolog yazardan "mikroplar dünyasına" farklı bakış

İSTANBUL (AA) - Alman mikrobiyolog ve yazar Jörg Hacker, mikroplar ve insanlar dünyasını farklı bir bakış açısıyla sunuyor.

Hacker, kaleme aldığı "İnsanlar Salgınlar ve Mikroplar; Enfeksiyonlar ve Patojenleri" eseriyle, salgınların yarattığı sorunsala, kökenine ve mücadelesine ilgi duyan okurlara hitap ediyor.

Runik Kitap etiketiyle çıkan, Beste Hertsch ve Max Florian Hertsch tarafından Türkçe'ye çevrilen eserde, insanları hasta eden mikropların hilelerini, bir enfeksiyonun nasıl ilerlediğini, geçmişte görülen ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar ile bu hastalıklara karşı savunma sistemlerini ve tedavileri anlatılıyor.

Hacker'in 2000 yılında Paris’teki Pasteur Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalara dayanan kitapta, enfeksiyon hastalıklarının toplumsal, kültürel ve tarihi boyutları gözden geçiriliyor.

Konuların örneklerle anlatıldığı çalışmada, aynı zamanda siyasal ve toplumsal konularda bazı terimlerin nasıl enfeksiyon biliminden çıkarak gündelik dile yerleştiğine değiniliyor.

Kitapta konunun temeline ilişkin her şey, medyada çıkan "yeni öldürücü virüsler, mikroplar" haberleri arasında boğulmak istemeyenler için akıcı bir dille okuyucuya aktarılıyor.



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