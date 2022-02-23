Alman medyası duyurdu: Ukrayna'nın Rus işgaline karşı son şansı Türk SİHA'ları

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Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son gelişmeleri ele alan Alman medyası, "Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin geri çekilmesi söz konusuydu ancak bu olmadı. 7 bin Rus askerinin daha sınıra geldiği söyleniyor" dedi.

Yaklaşık 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına dayandığını kaydeden Alman medyası, "Belarus ve Kırım'daki Rus Silahlı Kuvvetleri'ni ve ardından Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları da eklerseniz Ukrayna sınırında 220 binin üzerinde bir Rus gücüne şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın 200 bin civarında askere sahip olduğunu aktaran Alman medyası şunları kaydetti:

"Eşit oldukları söylenebilir ancak hesap o kadar da basit değil. Çünkü Ukrayna'nın toplam asker sayısı 200 bin ancak Ruslar için bu rakam sadece sınırda bulundurduklarından ibaret. Rus saldırganlığını ve bu dengesizliği gidermek için Ukrayna, son yıllarda askeri harcamalarını sürekli olarak artırdı. Kırım'ın işgal edildiği 2014 yılından sonra askeri harcamalar istikrarlı bir şekilde arttı ve 2020 yılına kadar neredeyse iki katına çıktı."

Ancak buna rağmen Ukrayna'nın askeri harcamalarının Rusya karşısında oldukça yetersiz kaldığını vurgulayan Alman medyası şöyle devam etti:

"Ancak Ukrayna parasını özel bir silaha yatırdı. Diğer şeylerin yanı sıra en azından Rusya'da bir izlenim bırakan bir silaha. Türkiye'de üretilen ve Bayraktar TB2 adını taşıyan insansız hava aracından bahsediyoruz."

Bayraktar TB2'nin teknik özelliklerinden ve kabiliyetlerinden bahseden Alman medyası, Türk SİHA'larının Rus hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntülere yer verdi.

Alman medyası ayrıca Ukrayna'nın envanterinde bulunan SİHA sayısını artırmak istediğini bildirdi.