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Aktüel Alman makine mühendisleri "tünelin ucunda ışık gördü"
Aktüel

Alman makine mühendisleri "tünelin ucunda ışık gördü"

Alman Mühendisler Derneği, eylül ayında sektörel siparişlerin son 8 ayda ilk defa pozitif yönde ve yüzde 4 arttığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:11:44 -
Alman makine mühendisleri "tünelin ucunda ışık gördü"

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Kovid-19 salgını nedeniyle bahar döneminde siparişlerde yüzde 30’luk düşüşün ardından eylülde “tünelin ucunda ışık göründüğünü” bildirdi.


Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, ülke içinden makine mühendisliğinde siparişlerin eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttığını duyurdu.


VDMA, bunun Kovid-19 krizinde ocaktan beri ilk yıllık artış olduğunu kaydetti.

Ülkede söz konusu siparişler ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 15 azaldı. Eylülde, Almanya ülke dışından gelen siparişlerde yüzde 16’lık düşüş dikkati çekti.


VDMA Baş Ekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde yurt içi siparişlerin ocaktan beri ilk kez artış gösterdiğini belirterek, “Siparişler son zamanlarda artış gösterdi. Ancak Kovid-19’da artan vaka sayısı nedeniyle yatırımcılar arasında artan belirsizlik göz önüne alındığında siparişlerde aksaklıklar ön planda bulundurulmalı." ifadesini kullandı.


Wiechers, sektördeki şirketlerin “her sipariş” için mücadele verdiğini bildirerek, “Şimdilik, üçüncü çeyrekte en düşük nokta geride bırakıldı.” değerlendirmesinde bulundu.


VDMA, Alman otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği sektörünün bu yıl yüzde 17 daralmasını bekliyor.

Bir milyondan fazla istihdam sağlayan sektörün üretiminin yüzde 70’den fazlası ihraç ediliyor.

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