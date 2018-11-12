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Alman ekibi Tolgay Arslan için devrede!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan için Alman takımlarından Stuttgart'ın devreye girdiği öğrenildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 20:05
Alman ekibi Tolgay Arslan için devrede!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Arslan'ın yönetimle yaşadığı gerginlikten dolayı kadro dışı kaldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun bir süredir parasını alamadığı ve bu konuda yaptığı fedakarlık sonucunda yönetimden ödemelerle ilgili söz aldığı öğrenildi.

450 bin euroya transfer edilmişti

Öte yandan 2015 yılında Hamburg'tan 450 bin euro karşılığında transfer edilen Tolgay Arslan ,3.5 sezonluk aranın ardından Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

Pazarlıkların başladı

Alınan haberlere göre, Tolgay yeniden Almanya yolcusu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçı kadrosuna almamıştı. Gözden düşen Tolgay Arslan'ı Alman ekibi Stuttgart'ın istediği ve pazarlıkların başladığı öğrenildi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 20:05
  1. Beşiktaş
  2. Almanya
  3. Sivas
  4. Sivasspor
  5. Şenol Güneş
  6. Stuttgart

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