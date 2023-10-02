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Otomotiv Alman devinden şaşırtan kararı açıkladı: Rakamı 2.1 milyar dolar olan dev fabrika yatırım hamlesi! Almanlar şokta
Otomotiv

Alman devinden şaşırtan kararı açıkladı: Rakamı 2.1 milyar dolar olan dev fabrika yatırım hamlesi! Almanlar şokta

Yeniakit Publisher
2023-10-02 18:35:00 -
Alman devinden şaşırtan kararı açıkladı: Rakamı 2.1 milyar dolar olan dev fabrika yatırım hamlesi! Almanlar şokta

Almanya'nın Wolfsburg kentinde özel bir elektrikli araç fabrikası kurma yönündeki 2,1 milyar dolarlık fabrika planından vazgeçti.

VW, 2.1 milyar dolarlık yeni fabrika yatırımından vazgeçti

Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kentinde özel bir elektrikli araç fabrikası kurma yönündeki 2,1 milyar dolarlık fabrika planından vazgeçti. Otomobil üreticisi, bunun yerine Zwickau ve Wolfsburg'daki mevcut tesislerini tamamen elektrikli araç üretimi gerçekleştirecek şekilde değiştirmeyi planlıyor. Karar, maliyetleri azaltma planının da bir parçası.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg kentinde özel bir elektrikli araç fabrikası kurma yönündeki 2,1 milyar dolarlık planından vazgeçti.

Otomobil üreticisi, bunun yerine Zwickau ve Wolfsburg'daki mevcut tesislerini, yeni elektrikli araçların üretimini gerçekleştirecek şekilde değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Karar, Volkswagen Binek Araçları CEO'su Thomas Schaefer, geçen yıl VW'nin zamanla daha az yanmalı motorlu araç üretmesi nedeniyle ek bir fabrikaya gerek kalmayabileceğini söyleyen daha önceki açıklamasıyla örtüşüyor. Otomobil üreticisinin bu kararı aynı zamanda maliyetleri azaltma planının da bir parçası.

VW'nin elektrikli araçları benimsemesinin gecikmesi, şirketin Çin'de BYD'ye karşı ciddi bir zemin kaybetmesine neden oldu.
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