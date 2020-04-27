Alman devi Volkswagen'in en büyük fabrikası üretime başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle üretimine ara vermek zorunda kalan Volkswagen, Avrupa’daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında üretime yeni önlemlerle tekrar başladı. Enfeksiyonun yayılma hızını kontrol altına alan Almanya, ülkenin en büyük gelir kaynaklarından olan otomotiv sektörünün çarklarını tekrar hareket ettirmek istiyor.

Volkswagen’in Wolfsburg fabrikasında yaklaşık 8000 çalışanın bulunduğu Golf üretim bandı bu pazartesi tekrar iş başı yapacak. Bu hafta 1400 otomobil üretmeyi planlayan marka gelecek 2 hafta içinde üretimi 6000’e çıkartacak. Bu üretim miktarı Wolfsburg fabrikasının kapasitesinin yüzde 10-15’ini oluşturuyor. Markanın Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann’ın yaptığı açıklamaya göre bu adet, gelecek hafta yüzde 40 artırılacak.

Tostmann, ''Avrupa’nın en büyük üretim tesisinde hareketin başlaması çalışanlarımız, satıcılarımız, tedarikçilerimiz ve Alman ekonomisi için çok önemli bir sembol.'' dedi. Marka Braunschweig, Kassel, Salzgitter ve Hanover’daki parça üretim tesislerinde faaliyete Nisan ayının ilk haftalarında başlamıştı. Ayrıca Zwickau ve Bratislava tesislerinde 20 Nisan, Chemnitz’de ise 23 Nisan’da üretimine başladığını duyurmuştu.

Alman devinin bu hafta Portekiz, İspanya, Rusya, Güney Afrika ve Güney Amerika’daki tesislerinde üretime tekrar başlaması beklenirken 3 Mayıs’ta da Amerika’daki Chattanooga fabrikasında üretimin başlanması bekleniyor.