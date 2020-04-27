  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv

Alman devi Volkswagen'in en büyük fabrikası üretime başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarını kapatan Volkswagen, bugünden itibaren Avrupa'daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında üretime tekrar başladı.

2020-04-27 13:36:00 -
Alman devi Volkswagen'in en büyük fabrikası üretime başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle üretimine ara vermek zorunda kalan Volkswagen, Avrupa’daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında üretime yeni önlemlerle tekrar başladı. Enfeksiyonun yayılma hızını kontrol altına alan Almanya, ülkenin en büyük gelir kaynaklarından olan otomotiv sektörünün çarklarını tekrar hareket ettirmek istiyor. 

Volkswagen’in Wolfsburg fabrikasında yaklaşık 8000 çalışanın bulunduğu Golf üretim bandı bu pazartesi tekrar iş başı yapacak. Bu hafta 1400 otomobil üretmeyi planlayan marka gelecek 2 hafta içinde üretimi 6000’e çıkartacak. Bu üretim miktarı Wolfsburg fabrikasının kapasitesinin yüzde 10-15’ini oluşturuyor. Markanın Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann’ın yaptığı açıklamaya göre bu adet, gelecek hafta yüzde 40 artırılacak. 

Tostmann, ''Avrupa’nın en büyük üretim tesisinde hareketin başlaması çalışanlarımız, satıcılarımız, tedarikçilerimiz ve Alman ekonomisi için çok önemli bir sembol.'' dedi. Marka Braunschweig, Kassel, Salzgitter ve Hanover’daki parça üretim tesislerinde faaliyete Nisan ayının ilk haftalarında başlamıştı. Ayrıca Zwickau ve Bratislava tesislerinde 20 Nisan, Chemnitz’de ise 23 Nisan’da üretimine başladığını duyurmuştu.

 Alman devinin bu hafta Portekiz, İspanya, Rusya, Güney Afrika ve Güney Amerika’daki tesislerinde üretime tekrar başlaması beklenirken 3 Mayıs’ta da Amerika’daki Chattanooga fabrikasında üretimin başlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı