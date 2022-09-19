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Dünya Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!
Dünya

Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in, Almanya'daki tesislerinin yıllık ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasını karşılayacak 100 megavat elektrik üretebilecek bir rüzgar santrali inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 17:47:00 - 2022-09-19 17:53:52
Alman devi Mercedes'ten enerji hamlesi: Yeşil enerji için büyük yatırım!

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Papenburg şehrinde inşa edilmesi planlanan söz konusu santralin kurulmasına ve alanın ekolojik olarak sürdürülebilir kullanımına yönelik planlama için yerel makamlarla ortak çalışılacağı belirtildi. Açıklamada, ayrıca yine yerel makamlar ve şirketin Papenburg'daki 800 hektarlık arazide kalan alana güneş panelleri yerleştirip yerleştiremeyeceğini inceleyeceği ifade edildi.

Mercedes açıklamasıda, şirketin rüzgar türbinlerin ürettiği elektriği satın almak için henüz ismi açıklanmayan bir ortakla elektrik satın alma anlaşmasına üç haneli milyon avro tutarında yatırım yapacağı da bildirildi.

Papenburg'daki yaklaşık 800 hektarlık alanda 1998'den beri Mercedes'in Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyordu.

Öte yandan, enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, şirketler üzerindeki baskıyı da artırıyor.

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