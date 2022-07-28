Alman damat kayınpederinin alnından öptü! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Türk gelenek ve göreneklerine göre gerçekleşen kız isteme töreninde kayınpederinin alnından öpen Alman damadın videosu sosyal medyada viral oldu.
Kız isteme merasiminde gelenekleri karıştıran yabancı damadın, kayınpederini alnından öptüğü anlar sosyal medyada viral oldu.
Gelenek ve görenekleri tam öğrenmeden Türk kızını istemeye giden yabancı damat, yaptığı hareketle izleyenleri güldürdü.
Kayınpederinin alnından öptü
Heyecanlanan Alman damat, ilk olarak kayınpederinin elini başına koymadan öptü. Ardından kayınpederinin alnını öpen damadın sempatik halleri, davetliler tarafından kaydedildi.
Sosyal medyada viral oldu
O anlar paylaşıldıktan bir süre sonra sosyal medyada viral oldu.