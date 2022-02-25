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Gündem Alman beslemesi Mumay nefret kustu
Gündem

Alman beslemesi Mumay nefret kustu

Rusya Devlet Başkanı Putin, başlattığı saldırılarla Ukrayna’yı işgale girişirken, içimizdeki Haçlı beslemesi kalemşorlar da fırsattan istifade ederek Türkiye düşmalığı üretti.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 10:10:00 -
Alman beslemesi Mumay nefret kustu

HABER MERKEZİ

Alman devletinin fonladığı ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Deutsche Welle (DW) Türkçe yöneticisi FETÖ’cü Bülent Mumay, Ukrayna savaşında bile ülkemizin değerlerine olan nefretini gizleyemeyerek kin kustu. Ukrayna’da Türkiye’nin ihraç ettiği Bayraktar TB2 SİHA’nın vurulduğunun iddia edildiği bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Mumay, “Rusya, damadın SİHA’larını vurmuş...” ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı. Mumay, FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınmıştı.

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