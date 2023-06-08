Alman basınında Hakan Fidan yankısı! 'Hiç kimse onun kadar sır bilmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'ye Dışişleri Bakanı olarak atadığı eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Alman basını, Bakan Fidan'ın yeni Türkiye dış politikasını mercek altına alırken RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) medya kuruluşundan çarpıcı bir analiz geldi.

"Hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor"

"Her şeyi bilen adam: Hakan Fidan Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı" başlığını atan RND "MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra, neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor" dedi.

MİT'in yurtdışındaki başarılı operasyonları

"Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor" diyen Alman haber sitesi, Fidan yönetimindeki MİT'in yurtdışında imza attığı başarılı operasyonlara dikkat çekti.

"Dış politika onun için yeni bir alan değil"

MİT'in yurtdışından yüzden fazla FETÖ firarisini Türkiye'ye getirdiğini yazan RND, Fidan için dış politikanın yeni bir alan olmadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dış politika, Fidan için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde, yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın 'gölge dışişleri bakanı' olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü."

"Fidan stratejik bir düşünür"

Fidan'ın uluslararası bağlantılarının iyi olduğuna dikkat çeken RBD, "Fidan Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti. Gizli servisin başı olmasına rağmen, Fidan yalnızca diplomatik beceriler sergilemedi" dedi.

Fidan'ın aynı zamanda bir stratejik düşünür olduğuna vurgu yapan RND, 'Yeni pozisyonunda her iki niteliğe de ihtiyacı olacak" dedi.