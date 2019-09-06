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Alleben’de kıyasıya mücadele başladı

Türkiye Sutopu Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan U-19 Erkekler Bölgesel Lig maçları, Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 Yüzme Havuzunda oynanıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 16:58
Alleben’de kıyasıya mücadele başladı

Türkiye Sutopu Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan U-19 Erkekler Bölgesel Lig maçları, Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 Yüzme Havuzunda oynanıyor.


Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliliği yapan Alleben 1 Yüzme Havuzunda 06-08 Eylül 2019 tarihleri arasında U-19 Erkekler Bölgesel Lig maçları oynanacak. Toplam 9 kulübün katılım gösterdiği müsabakada A Grubu ve B Grubu’nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, U-19 Erkekler 2. Ligi’ne yükselmeye hak kazanacaklar.



“2. Lige yükselen ilk takım olmak istiyoruz”


Organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Sutopu Antrenörü Yakup Aslan, “Kulübümüz, Bölgesel Lig’de mücadele ediyor. Şu an U19 Erkekler kategorisinde 2. ligi hedefliyoruz. Müsabakalara 9 takım katıldı. Bu 9 takım içerisinde 2 takım 2. lige yükselecek. Her takım çok güçlü ve iyi mücadele maçları çıkıyor. Her takım, 2. lige yükselmek istiyor ama Şehitkamil Belediyesi Sutopu Takımı olarak biz de güçlü bir ekibiz. 2. lige yükselmek için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. İnşallah iyi bir mücadele vererek 2. lige yükselen ilk takım olmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz ve bunu başaracağız. Gazi şehrimizi 2. ligde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Ben, takımımıza hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu turnuvada gülen taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:58
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