‘Allah’a değil halka gösteriyor!’ Gezi imamı bile Ekrem'i fena gömdü
Gezicilerin İmamı İhsan Eliaçık bile, Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında verdiği poza sosyal medya hesabından ateş püskürdü.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni dönemin mazbatasını alırken hoca eşliğinde dua ettikleri bir fotoğraf karesini yandaş medyasına servis etti.
İmamoğlu'nun riyakarlığına gezicilerin imamı İhsan Eliaçık bile tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eliaçık, "Makamınıza girip kapıyı kapatıp tek başına bir köşede sessizce dua etseniz Allah görmeyecek mi? Halk görmezse Allah'ın görmesi ne işe yarar değil mi?" dedi.